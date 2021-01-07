ALES 2 ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES/2 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/2 ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor.

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/2 sınavının ne zaman yapılacağı, akademik kariyer için söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından takip ediliyor. 1 Ekim ve 12 Ekim tarihleri aralığında başvuruları alınan sınavla ilgili ÖSYM erteleme kararı alındığını duyurmuştu. Sınavın yeni tarihi ise henüz belli olmadı. ALES sınavının koronavirüs vaka sayısının durumuna göre belli olması bekleniyor.

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.