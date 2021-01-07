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Eğitim ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınav tarihleri ve sınav takvim ile ilgili araştırmalar son dönemde hız kazandırdı. ALES/2 ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınavı ALES 2 sınav tarihi belli oldu mu? soruları merak edilmekte. İşte konuya ilişkin son durum...

Yeniakit Publisher
2021-01-07 18:51:00 -
ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 2 ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES/2 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/2 ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor.

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/2 sınavının ne zaman yapılacağı, akademik kariyer için söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından takip ediliyor. 1 Ekim ve 12 Ekim tarihleri aralığında başvuruları alınan sınavla ilgili ÖSYM erteleme kararı alındığını duyurmuştu. Sınavın yeni tarihi ise henüz belli olmadı. ALES sınavının koronavirüs vaka sayısının durumuna göre belli olması bekleniyor.

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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