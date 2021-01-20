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Eğitim ALES\2 sınav merkezi değiştir! Ertelenen sınavlarla ilgili işlemler
Eğitim

ALES\2 sınav merkezi değiştir! Ertelenen sınavlarla ilgili işlemler

DHBT sınav giriş yeri değiştirilebilir mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması gereken sınavlar ÖSYM tarafından ertelendi. Peki, ertelenen sınavlarla ilgili işlem yapılacak mı? ALES sınav giriş yeri değiştirilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:06:00 -
ALES\2 sınav merkezi değiştir! Ertelenen sınavlarla ilgili işlemler

ÖSYM koronavirüs salgını sebebiyle 2019 Aralık ayında yapılması gereken sınavları erteledi. Adaylar sınavların yeni tarihlerini beklerken açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSYM sınav tarihlerinin ardından bu kez sınav merkezlerinin değiştirilebileceğini duyurdu.

ALES\2 sınav merkezi değiştir! Ertelenen sınavlarla ilgili işlemler

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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ALES/2 ne zaman? ALES/2 yeni tarih

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