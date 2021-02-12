ALES/2 Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
2020-ALES/2 sınavı için, adayların giriş belgelerini, ÖSYM yayınladı. Öğrenciler bugünden itibaren sınav giriş belgelerini, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden indirebilecek. İşte ALES/2 Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
21 Şubat 2021 Pazar günü yapılacak sınav öncesi ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı. ALES/2 Sınav giriş belgeleri yayınlandı. Peki, ALES/2 Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
ALES/2 Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN