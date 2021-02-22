ALES/2 çıkmış sınav soruları yayınlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı mı? Koronavirüs nedeniyle 21 Şubat 2021 tarihine ertelenen ALES/2 Sınavı'nda adaylar büyük bir mücadele verdi. ALES/2 Sınavı'nın ardından adaylar, soru ve cevapların yayınlanmasını merak ve heyecanla bekliyor. ALES soruları ve cevapları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM ALES soru ve cevapları için tıklayın