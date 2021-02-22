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Eğitim ALES/2 çıkmış sınav soruları yayınlandı mı?
Eğitim

ALES/2 çıkmış sınav soruları yayınlandı mı?

ALES/2 sınavı 21 Şubat’ta ÖSYM tarafından yapıldı. ALES sınavına giren adaylar, ÖSYM ALES sınav soru ve cevaplarının yapınlanmasını bekliyordu. ÖSYM’den son dakika gelişmesine göre ALES sınav soruları ve cevaplarına ilişkin beklenen gelişme duyuruldu. Peki ALES/2 çıkmış sınav soruları yayınlandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 15:00:00 - 2021-02-22 15:02:20
ALES/2 çıkmış sınav soruları yayınlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı mı? Koronavirüs nedeniyle 21 Şubat 2021 tarihine ertelenen ALES/2 Sınavı'nda adaylar büyük bir mücadele verdi. ALES/2 Sınavı'nın ardından adaylar, soru ve cevapların yayınlanmasını merak ve heyecanla bekliyor. ALES soruları ve cevapları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM ALES soru ve cevapları için tıklayın

 

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