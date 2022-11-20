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Eğitim ALES zor mu kolay mıydı?
Eğitim

ALES zor mu kolay mıydı?

2022 ALES 2, 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından pek çok kişi ise ‘ALES zor muydu kolay mıydı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, ALES nasıl geçti bu sınav kolay mıydı?

Yeniakit Publisher
2022-11-20 13:29:00 -
ALES zor mu kolay mıydı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Her sınavda olduğu gibi ALES’in ardından da ‘Sınav zor muydu kolay mıydı?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, ALES soruları nasıldı?

ALES zor mu kolay mıydı?

ALES'in ardından adaylar sosyal medya hesaplarından sorular hakkında yorum yaptılar. Pek çok kişi sözel mantık ve paragraf sorularının zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Adayların pek çoğu sözel bölümün zorluğundan dert yanarken sayısalcıların çoğu soruların soruların kolay olduğunu belirti.

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ALES 3 sonuçları:
ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ALES 3 sonuçları:

Eğitim

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ALES 3 sonuçları:

 

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