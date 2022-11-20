Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Her sınavda olduğu gibi ALES’in ardından da ‘Sınav zor muydu kolay mıydı?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, ALES soruları nasıldı?

ALES zor mu kolay mıydı?

ALES'in ardından adaylar sosyal medya hesaplarından sorular hakkında yorum yaptılar. Pek çok kişi sözel mantık ve paragraf sorularının zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Adayların pek çoğu sözel bölümün zorluğundan dert yanarken sayısalcıların çoğu soruların soruların kolay olduğunu belirti.