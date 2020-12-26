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Eğitim ALES tarihi belli oldu mu?| ALES yeni tarihi
Eğitim

ALES tarihi belli oldu mu?| ALES yeni tarihi

ALES ne zaman son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle ÖSYM aralık ayında yapılacak sınavları erteledi. Peki, ALES/2 ne zaman? | ALES ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:15:00 -
ALES tarihi belli oldu mu?| ALES yeni tarihi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanların başında eğitim geliyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim uzaktan devam ediyor. Üniversiteler ise güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Salgında rakamlar artınca ÖSYM aralık ayında yapılması gereken sınavları erteledi. Peki, ALES ne zaman yapılacak?

ALES tarihi belli oldu mu?| ALES yeni tarihi

ÖSYM yaptığı açıklamada 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Ancak sınavların ne zaman ayın kaçında yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM’den konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak. 

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