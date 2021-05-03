ALES soru ve cevaplar anahtarı | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapıldı. 10.15'te başlayan sınav 12.45'te sona erdi. Sınavın ardından gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi. ÖSYM, ALES sorularının açıklandığını duyurdu. Peki, ALES soru ve cevaplarına nereden bakılır?
2 Mayıs Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleşti. Sınava girenler soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, ALES sorularına nereden bakılır?
ALES soru ve cevaplar anahtarı | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, ALES soru ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir” denildi.
Öte yandan ALES sonuçları 27 Mayıs 2021’de açıklanacak.