  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı
ABD'de göçmen teknesi faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dost ülkeden Türkiye'ye kritik davet
Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Eğitim ALES soru ve cevaplar anahtarı | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

ALES soru ve cevaplar anahtarı | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapıldı. 10.15'te başlayan sınav 12.45'te sona erdi. Sınavın ardından gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi. ÖSYM, ALES sorularının açıklandığını duyurdu. Peki, ALES soru ve cevaplarına nereden bakılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 12:46:00 -
ALES soru ve cevaplar anahtarı | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 Mayıs Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleşti. Sınava girenler soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, ALES sorularına nereden bakılır?

ALES soru ve cevaplar anahtarı | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, ALES soru ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir” denildi.

Öte yandan ALES sonuçları 27 Mayıs 2021’de açıklanacak.

ÖSYM SORU VE CEVAP ANAHTARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum
Ekonomi

Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırke..
Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün
Dünya

Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan sınırında yaşanan çatışmadan dolayı evlerini terk eden 27 binden fazla vatandaşa 'evleri..
Aksaray’da bayram namazı saat kaçta 2021? Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Aksaray’da bayram namazı saat kaçta 2021? Ramazan Bayram namazı saati 2021

Ramazan ayı, Müslümanlar arasında kardeşlik hukukunun sürekli diri kalmasını sağlayan bir aydır. Bu kardeşliği sağlayan diğer bir faktör ise..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay