ALES sonuçları sorgulama ekranı ! ALES sınav sonuçları (2021 ALES/2 ne zaman açıklanacak?

ALES puanı ile memur alan kurumlar, ALES puanı ile yurtdışında yüksek lisans atama puanları ALES 2 sınavının tamamlanmasından sonra merak ediliyor oldu. ALES 2021/2 sınavı 19 Eylül Pazar günü gerçekleşti. 10.15'te başlayan ve 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler için 150 dakika süre verildi.

2021 ALES/2 ne zaman açıklanacak?

2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ekim 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır. Peki ALES sınavı nedir, Ales sınavına kimler girer?