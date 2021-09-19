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Eğitim ALES sonuçları sorgulama ekranı ! ALES sınav sonuçları (2021 ALES/2 ne zaman açıklanacak?
Eğitim

ALES sonuçları sorgulama ekranı ! ALES sınav sonuçları (2021 ALES/2 ne zaman açıklanacak?

2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği ÖSYM 2021 ALES/2 sınavı tamamlandı. 19 Eylül 2021 tarihinde yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavın (20210-ALES/2) sonuçları sınavı giren adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 13:43:00 - 2021-09-19 13:46:31
ALES sonuçları sorgulama ekranı ! ALES sınav sonuçları (2021 ALES/2 ne zaman açıklanacak?

ALES puanı ile memur alan kurumlar, ALES puanı ile yurtdışında yüksek lisans atama puanları ALES 2 sınavının tamamlanmasından sonra merak ediliyor oldu.  ALES 2021/2 sınavı 19 Eylül Pazar günü gerçekleşti. 10.15'te başlayan ve 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler için 150 dakika süre verildi.

2021 ALES/2 ne zaman açıklanacak?

2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ekim 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES,  ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır. Peki ALES sınavı nedir, Ales sınavına kimler girer?

 

ALES puanı ile alım yapan kurumlar ALES puan hesaplama
ALES puanı ile alım yapan kurumlar ALES puan hesaplama

Eğitim

ALES puanı ile alım yapan kurumlar ALES puan hesaplama

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