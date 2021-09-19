ALES sonuçları sorgulama ekranı ! ALES sınav sonuçları (2021 ALES/2 ne zaman açıklanacak?
2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği ÖSYM 2021 ALES/2 sınavı tamamlandı. 19 Eylül 2021 tarihinde yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavın (20210-ALES/2) sonuçları sınavı giren adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı.
ALES puanı ile memur alan kurumlar, ALES puanı ile yurtdışında yüksek lisans atama puanları ALES 2 sınavının tamamlanmasından sonra merak ediliyor oldu. ALES 2021/2 sınavı 19 Eylül Pazar günü gerçekleşti. 10.15'te başlayan ve 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler için 150 dakika süre verildi.
2021 ALES/2 ne zaman açıklanacak?
2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ekim 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır. Peki ALES sınavı nedir, Ales sınavına kimler girer?