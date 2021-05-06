Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs’ta yapıldı. Sınava girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES sonucu açıklandı mı?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonucu öğren

ÖSYM, ALES soru ve cevap anahtarını 3 Mayıs’ta yayımlandı. Yapılan açıklamada, “02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir” denildi. ALES sonuçları 27 Mayıs 2021’de açıklanacak.

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