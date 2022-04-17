ALES’e girecek olanlar sonucunun 5 yıl geçerli oluğu sınavın sonucunun ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Nisan Pazar günü yapılacak. ALES/1 sonuçları ise 12 Mayıs 2022’de ilan edilecek.

10.15’te 81 ilde başlayacak sınav, 150 dakika sürecek. Sınavda adaylar 50 soruluk sayısal ile 50 soruluk sözel testlerinden sorumlu olacaklar. 5 yıl geçerliliği olan sınav, bu yıl ayrıca 21 Ağustos ve 20 Kasım tarihlerinde de düzenlenecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.