ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı? Uzun süredir ALES'e hazırlanan adaylar, 2 Mayıs'ta sınava katıldılar. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takvimine göre, 2 Mayıs'ta gerçekleştirilen ALES'in sonuç tarihi belli oldu. Sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/1 sonuçlarında son durum

ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES sonuçları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

2021 ALES soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarının bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor.