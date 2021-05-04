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Eğitim ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ALES dün gerçekleşti. Adaylar 150 dakika boyunca sınavda ter döktükten sonra soru ve cevaplar ile sonuç tarihlerine yoğunlaştı. Binlerce kişi "ALES soru ve cevapları açıklandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu. Peki, ÖSYM'den açıklama yapıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 00:58:00 -
ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı? Uzun süredir ALES'e hazırlanan adaylar, 2 Mayıs'ta sınava katıldılar. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takvimine göre, 2 Mayıs'ta gerçekleştirilen ALES'in sonuç tarihi belli oldu. Sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/1 sonuçlarında son durum

ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES sonuçları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

2021 ALES soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarının bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

 

 

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