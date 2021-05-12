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Eğitim ALES sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 ÖSYM tarafından 2 Mayıs tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adayların gözü ÖSYM'de. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 00:58:00 -
ALES sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen ALES sınavı sonuçları için aramalar hız kazandı. Sınava giren öğrenciler sonuçları için ÖSYM’den gelecek haberi bekliyor.

ALES sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımladığı ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak.

2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

2021 ALES 1. DÖNEM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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