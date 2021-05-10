  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AFAD açıkladı! O ilimizde deprem
ABD'de caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpheli gözaltına alındı
Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu
Adana Demirspor'dan ilk açıklama: 'Bu sene direkt olsun' dedik
Eğitim ALES sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES sonuç ekranı | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES sonuçları hangi gün açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 00:43:00 - 2021-05-10 00:43:43
ALES sonuçları açıklandı mı?

2 Mayıs Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. ALES sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, ALES sonuçları hangi gün açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES 2 Mayıs Pazar günü yapıldı. ÖSYM, ALES soru ve cevap anahtarını 3 Mayıs’ta yayımlandı. Yapılan açıklamada, “02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir” denildi. ALES sonuçları 27 Mayıs 2021’de açıklanacak.

ALES SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tam kapanma hangi gün bitiyor?
Tam kapanma hangi gün bitiyor?

Yaşam

Tam kapanma hangi gün bitiyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kapanalım' diyen Saadet Partisi kapanmaya da karşı çıktı
Siyaset

'Kapanalım' diyen Saadet Partisi kapanmaya da karşı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tam kapanma öncesi birçok kez kapanma çağrısı yaparken, partinin sosyal medya hesabından i..
Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Bir fedakarlık daha...
Dünya

Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Bir fedakarlık daha...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bakan Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması
Gündem

Bakan Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında bulunan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak sözlerine y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay