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Eğitim ALES sınavı ertelenecek mi?
Eğitim

ALES sınavı ertelenecek mi?

ALES ertelendi mi? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 6 Aralık 2020'de yapılacak. Sınava girecek adaylar sokağa çıkma yasağı sebebiyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. | ALES iptal mi? | Sokağa çıkma yasağında ALES’e gitmek için nereden izin alınacak? | Sokağa çıkma yasağında ALES’e girecekler yasaktan muaf mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:30:00 -
ALES sınavı ertelenecek mi?

ALES iptal mi? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 6 Aralık Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Hafta sonu 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için vatandaşlar sınavın iptal edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, ALES ertelendi mi?

ALES sınavı ertelenecek mi?

ÖSYK takvimine göre ALES 6 Aralık’ta yapılacak. Sınav ertelenmeyecek. Adaylar sınav giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden indirebilir. ALES’e girecek olan adaylar sokağa çıkma yasağı olan günlerde sokağa nasıl çıkabileceklerini merak ediyor. Adaylar ALES sebebiyle sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır” denildi.

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