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Eğitim ALES sınavı ertelendi mi?
Eğitim

ALES sınavı ertelendi mi?

1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuru işlemleri alınan ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. 6 Aralık 2020 Pazar günü uygulanacak olan ALES sınavı için heyecan dorukta. Peki hafta sonu yasaklarının geri gelmesiyle birlikte sınavlar da ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:41:00 -
ALES sınavı ertelendi mi?

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

Ancak ÖSYM'nin internet sitesinden yayınladığı yeni duyuruya göre corona virüs tedbirleri kapsamında bu haftasonundan itibaren uygulanmaya başlanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle ALES dahil bazı sınavlar ileri bir tarihe ertelendi.

ÖSYM'nin sitesinden yaptığı açıklama:

"Cumhurbaşkanlığımızın Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır"

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