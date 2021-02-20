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Eğitim ALES sınav süresi kaç dakika? ALES ne zaman başlayacak?
Eğitim

ALES sınav süresi kaç dakika? ALES ne zaman başlayacak?

2020 yılının 1-12 Ekim tarihleri arasında ALES sınavının başvuruları alınmıştı. Ardından koronavirüs salgını nedeniyle diğer birçok sınav gibi ALES sınavı da ertelenmişti. Ertelenen ALES sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılırken sınavın kaç dakika olacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, ALES sınav süresi kaç dakika? ALES ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 12:40:00 -
ALES sınav süresi kaç dakika? ALES ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES sınavı bu hafta sonu düzenlenecek. Sınav giriş belgelerini çıkartan adaylar sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor. Peki, ALES sınav süresi kaç dakika? ALES ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) bu hafta sonu yapılacak.

Söz konusu sınavın geçtiğimiz yıl 1-12 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. 21 Şubat tarihinde 81 ilde ve 88 sınav merkezinde ALES sınavı gerçekleştirilecek.

ALES sınav süresi kaç dakika?

ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler yapılacak. Söz konusu sınav için 150 dakika süre olacak.

ALES ne zaman başlayacak?

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde olmaları gerekmektedir. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarının kapısını kapanacak, adayların girişi kabul edilmeyecektir.

ALES sınavı, saat 10:15’te başlayacak. Söz konusu sınav, saat 12:45’te bitmiş olacak.

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