Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 17 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Peki, ALES/1 saat kaçta başlayacak?

ALES saat kaçta başlayacak? ALES en geç kaçta binaya alınıyor?

ALES/1 saat 10.15’te başlayacak. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. ALES/1 150 dakika sürecek. 81 ilde 90 merkezde gerçekleşecek olan sınavda 100 soru sorulacak.

ALES sınav nasıl geçersiz sayılır? ALES sınavı bitiren salondan ayrılabilir mi?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav süresince adayların;

• Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

• Salondaki görevlilere soru sormaları,

• Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

• Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

• Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

• Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

• Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

• Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.