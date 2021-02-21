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Eğitim ALES puanı nasıl hesaplanıyor? ALES puanı kaç sene geçerli?
Eğitim

ALES puanı nasıl hesaplanıyor? ALES puanı kaç sene geçerli?

ALES puanı hesapla | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması planlanan ALES/2 şubat ayına ertelenmişti. 81 ilde 88 merkezde 21 Şubat Pazar günü ALES/2 gerçekleştirildi. 150 dakikalık sınavın ardından adaylar puanlarının nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES puanı nasıl hesaplanır? Ales puanı hesapla | ALES kaç yıl geçerli?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 19:59:00 -
ALES puanı nasıl hesaplanıyor? ALES puanı kaç sene geçerli?

ALES/2 21 Şubat Pazar günü 81 ilde 88 sınav merkezinde yapıldı. Adaylar sınavın ardından soruları, cevap anahtarlarını ve puan hesaplama yollarını araştırmaya başladı. ALES puanı nasıl hesaplanıyor?

ALES puanı nasıl hesaplanıyor?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

 

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP: Adayın ağırlıklı puanı

X: Ağırlıklı puanların ortalaması

S: Ağırlıklı puanların standart sapması

B: Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES puanı kaç sene geçerli?

ALES puanı önceki yıllarda 3 yıl geçerliydi. Değişen kararlar ALES puanı 5 yıl geçerli olmaya başladı.

ALES sınavı soru ve cevapları
ALES sınavı soru ve cevapları

Eğitim

ALES sınavı soru ve cevapları

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