ALES puanı ile alım yapan kurumlar ALES puan hesaplama

ALES 2021/2 sınavı 19 Eylül Pazar günü gerçekleşti. ALES 10.15'te başlayacak ve sınav 150 dakika sürdü. 2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Ekim'de açıklanacak. ALES sınavına bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES atanma puanı kaç?

Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanmaktadır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz,

ALES puan hesaplama

İstenen puan türünde aldığınız ALES sonucunuzla yüksek lisans başvurularında en az 55 puan, lisans mezunu olup doktoraya başvurulacaksa en az 80 puan, yüksek lisans mezunu olarak doktoraya başvurularda en az 55 puan ve akademik kadro başvurularında ise yine en az 70 puan talebini karşılamanız gerekmektedir. Ancak bazı başvurularda ALES puanı istenmemektedir.

ALES puanı ile alım yapan kurumlar

- Yükseköğretim kurumları Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularında,

- Üniversiteler yüksek lisans ve doktora başvurularında,

- Mühendislik tamamlama programına başvurularda,

- Üniversiteler öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi adına yurt dışındaki yüksek lisans ve doktora programlarına katılması için aday gönderirken

- Bazı kamu kurum ve kuruluşlar, yurt dışı yüksek lisans bursu verirken

- Ayrıca belirli kurumlar personel alımı yaparken ALES puanı talep etmektedir.