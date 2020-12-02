ALES YÖKDİL DHBT ne zamana ertelendi? | Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi gibi eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Salgında vakaların artması sebebiyle yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Salgın sebebiyle ÖSYM pek çok sınavı erteledi. Aralık ayında gerçekleşecek sınavlara başvuru yapan adaylar tarihlerin ne zamana ertelendiğini araştırıyor. Peki, ALES ne zaman yapılır?

ALES ne zaman yapılacak? | YÖKDİL ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılacak sınavlar ertelendi. Peki, sınavlar ne zamana ertelendi. Konu hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün önemli açıklamalarda bulundu.

Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır” denildi.