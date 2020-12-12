ALES ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayı içerisinde yapılması planlanan pek çok sınav ertelendi. ALES/2’ye girecek olan adaylar sınav için yeni bir tarihin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, ALES ne zaman?

ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?

Aralık ayında yapılacak pek çok sınav ertelendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır” dedi.

ALES/2’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. ALES tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.