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Eğitim ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih
Eğitim

ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih

ALES’n yapılacağı tarih belli oldu mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle ÖSYM pek çok sınavı erteledi. 6 Aralık Pazar günü yapılması planlanan ALES’de ertelendi. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? | ALES2 yapılacağı tarih | ALES/2 yapılacağı tarih açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:12:00 -
ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih

ALES ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav ertelendi. 6 Aralık Pazar günü yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ertelendi. Peki, ALES’in yapılacağı tarih açıklandı mı?

ALES ne zaman yapılacak?  | ALES yeni tarih

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır” denildi.

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