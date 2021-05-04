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Eğitim ALES ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları
Eğitim

ALES ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları

ALES sonuçları açıklandı mı? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapıldı. Sınav soru ve cevapları ise 3 Mayıs'ta yayımlandı. Peki, ALES sonuçları ne zamana açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:32:00 -
ALES ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES sonuçları belli oldu mu?

ALES ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları

ÖSYM, ALES soru ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir” denildi.

ALES sonuçları 27 Mayıs 2021’de açıklanacak.

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