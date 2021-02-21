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Eğitim ALES kaç net kaç puan getirir? ALES’ten kaç netle 70 alınır? ALES kaç puan kaç net?
Eğitim

ALES kaç net kaç puan getirir? ALES’ten kaç netle 70 alınır? ALES kaç puan kaç net?

Korona salgını nedeniyle Aralık ayında yapılması planlanan ALES-2 sınavı 21 Şubat 2021 Pazar günü yapıldı. ALES sınavına giren adaylar ALES soru ve cevaplarını merak ederken bir yandan da ALES kaç ne kaç puan getirir, ALES’ten kaç netle 70 alınır? 35 soru matematik, 20 soru Türkçe olsa sayısaldan kaç gelir, 70 puana ulaşır mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 16:29:00 - 2021-02-21 16:32:27
ALES kaç net kaç puan getirir? ALES’ten kaç netle 70 alınır? ALES kaç puan kaç net?

1-12 Ekim'de başvuruları alınan ÖSYM ALES-2 sınavı, 21 Şubat'ta 81 ilde ve 88 sınav merkezinde yapıldı. ALES sınavı 150 dakika sürdü. 21 Şubat tarihinde saat 12.45'te ALES sınavı tamamlandı. Sınav sonrasında ALES soruları ve cevapları merak konusu oldu. Sayısal ve sözel olmak üzere iki testten oluşan sınavda, her bölümde 50 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadır.

ALES sayısal kaç net getirir?

ALES sınavında Yeni Sisteme göre ALES 1 net kaç puan ve ALES 1 soru kaç puan getiriyor? ALES sayısal 1 matematik neti yaklaşık olarak 0,95 puan, Türkçe neti 0,41 puan getiriyor. 

ALES puan hesaplama

ALES eşit ağırlık kaç net kaç puan getirir?

ALES eşit ağırlık 1 matematik neti yaklaşık olarak 0,65 puan, Türkçe neti 0,86 puan getiriyor. 

ALES sözel kaç net kaç puan getirir?

ALES söze 1 matematik neti yaklaşık olarak 0,34 puan, Türkçe neti 1,33 puan getiriyor. Sorucevaplar’ın haberine göre, ALES kaç net kaç puan getirir sorusunun cevabı şu şekilde:

ALES 70 puan kaç net

ALES 70 Puan için kaç net

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ALES net puan hesaplama

ALES puanı

ALES puanı nasıl hesaplanır?

Geçerlilik süresi 2 yıl olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında alınan puan; adayın netleri, özel formüller ve geçmiş yıllardaki istatistiksel veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Testlerde 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

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