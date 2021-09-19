ALES kaç net kaç puan ALES’ten kaç netle 70 alınır? ALES net puanı hesaplama nasıl yapılır?
ALES puman hesaplama ÖSYM 2021 ALES 2 sınavının tamamlanmasıyla birlikte merak ediliyor. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği ALES sınavı sonrası ALES net puan hesaplama yapılmakta. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü ALES atanma puanları da araştırılmaya başandı. Peki ALES sınavı nasıl hesaplanır? ALES net puanı hesaplama nasıl yapılır? İşte ALES kaç net kaç puan ALES’ten kaç netle 70 alınır? sorularının detayları.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının kısaltmasıdır. Daha çok yüksek lisans başvuruları için gerektiği sanılmasına rağmen, doktora başvuruları için de girilmesi gereken bir testtir. ALES sınavına katılan adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
ALES puanı hesaplama nasıl yapılır?
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
ALES sayısal ve sözel test net puanı hesaplama
ALES sayısal test doğru sayısı 15, yanlış sayısı 10. Sözel doğru sayısı 15, yanlış sayısı 10 puan hesaplama şu şekilde olacaktır.
Sayısal Testi: 12,5 net
Sözel Testi: 12,5 net
ALES Sayısal Puanı: 48,65725
ALES Sözel Puanı: 36,94501
ALES Eşit Ağırlık Puanı: 43,01257
ALES sayısal test doğru sayısı 20, yanlış sayısı 10. Sözel doğru sayısı 20, yanlış sayısı 10 puan hesaplama şu şekilde olacaktır.
Sayısal Testi: 17,5 net
Sözel Testi: 17,5 net
ALES Sayısal Puanı: 55,50295
ALES Sözel Puanı: 45,35234
ALES Eşit Ağırlık Puanı: 50,61089
ALES sayısal test doğru sayısı 30, yanlış sayısı 10. Sözel doğru sayıs30, yanlış sayısı 10 puan hesaplama şu şekilde olacaktır.
Sayısal Testi: 27,5 net
Sözel Testi: 27,5 net
ALES Sayısal Puanı: 69,19435
ALES Sözel Puanı: 62,16701
ALES Eşit Ağırlık Puanı: 65,80754
ALES sayısal test doğru sayısı 40, yanlış sayısı 10. Sözel doğru sayısı 40, yanlış sayısı 10 puan hesaplama şu şekilde olacaktır.
Sayısal Testi: 37,5 net
Sözel Testi: 37,5 net
ALES Sayısal Puanı: 82,88575
ALES Sözel Puanı: 78,98167
ALES Eşit Ağırlık Puanı: 81,00419
ALES sayısal test doğru sayısı 30, yanlış sayısı 10. Sözel doğru sayısı 38, yanlış sayısı 12 puan hesaplama şu şekilde olacaktır.
Sayısal Testi: 27,5 net
Sözel Testi: 35 net
ALES Sayısal Puanı: 72,31031
ALES Sözel Puanı: 72,21519
ALES Eşit Ağırlık Puanı: 72,26447