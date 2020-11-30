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Eğitim ALES iptal mi olacak? 6 Aralık'taki ALES ertelenecek mi?
Eğitim

ALES iptal mi olacak? 6 Aralık'taki ALES ertelenecek mi?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) hazırlıklar sürerken 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adayları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından ALES sınavının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, ALES iptal mi olacak? ALES ertelenecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:56:00 -
ALES iptal mi olacak? 6 Aralık'taki ALES ertelenecek mi?

6 Aralık ALES online mı olacak? Sorularının cevapları sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor.

ALES iptal mi olacak?

Bugün Beştepe’de yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta içi her gün gece saat 21,00 ile sabah 05,00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani Cumartesi- Pazar artık evlerimizdeyiz. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır" dedi.

 

Gelişmenin ardından bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan ALES sınavının iptal edilip edilmeyeceği merak kazandı. ÖSYM tarafından ALES sınavının ertelediğine veya iptal olduğuna yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

ALES nedir?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.

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