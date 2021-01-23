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Eğitim ALES için şehir değişikliği ne zaman yapabiliyoruz?
Eğitim

ALES için şehir değişikliği ne zaman yapabiliyoruz?

ALES/2 sınav yeri değiştirilebiliyor mu? 2020 Aralık ayında yapılması planlanan sınavlar ÖSYM tarafından ertelendi. Ertelenen sınavlar ÖSYM tarafından planlanan takvime göre yapılacak. Adayların pek çoğu ALES sınav giriş yerlerini değiştirip değiştiremeyeceklerini araştırıyor. Peki, ALES sınav giriş yeri ne zaman değiştirilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 14:58:00 -
ALES için şehir değişikliği ne zaman yapabiliyoruz?

ALES şehir değişikliği nasıl yapılır? ÖSYM aralık ayında yapılacak sınavları koronavirüs salgını sebebiyle erteledi. Adaylar ALES/2’ye Şubat 2021’de girecek. Hal böyle olunca adaylar sınav yerlerini değiştirip değiştiremeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, ALES şehir değişikliği ne zaman yapılır?

ALES için şehir değişikliği ne zaman yapabiliyoruz?

Aralık ayında yapılması planlanan sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. Söz konusu sınavlardan biri de ALES oldu. ALES’e girecek olan adaylar sınav yerlerini değiştirme imkanları olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Sınav merkezi tercih işlemleri 22 Ocak’ta sona erdi.

Ertelenene sınavlar ne zaman yapılacak?

e-YDS 2020/13 20 Şubat

2020-YDUS 20 Şubat

2020-ALES/2 21 Şubat

2020-DİB-MBSTS 27 Şubat

2020-YÖKDİL/2 28 Şubat

2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart

2020-DUS/STS 7 Mart

2020-KPSS DHBT 11 Nisan

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