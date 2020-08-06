  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

ALES giriş belgeleri erişime açıldı mı? ALES giriş belgesi sorgula

ALES giriş belgeleri erişime açıldı mı? ALES giriş belgeleri binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sorgulama ekranı için ÖSYM'den araştırma yapanlar "ALES giriş belgesine nereden ulaşabilirim?" şeklinde sorular yöneltiyorlar. ÖSYM'nin yaptığı duyuru sonrasında ALES giriş belgelerinin erişimi açıldı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:38:00 -
ALES giriş belgeleri erişime açıldı mı? ALES giriş belgesi sorgula

ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak iddia!
Siyaset

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak iddia!

Geçtiğimiz günlerde MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir programda partideki bir ismin MHP Lideri Devlet Ba..
Telafi eğitim ertelendi mi? Son dakika Konya’da telafi eğitim yapılacak mı?
Eğitim

Telafi eğitim ertelendi mi? Son dakika Konya’da telafi eğitim yapılacak mı?

Son dakika Konya haberleri: Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte pek çok ilde koronavirüs vaka sayılarında hızlı bir artış söz konusu ..
Arabalarda motor üflemesi ne anlama gelir?
Otomotiv

Arabalarda motor üflemesi ne anlama gelir?

Motor üflemesi ne demektir? Motor üflemesi araba için zararlı mı? Motor üflemesinin tamiri nasıl yapılmaktadır? İşte detaylar..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı