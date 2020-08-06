ALES giriş belgeleri erişime açıldı mı? ALES giriş belgesi sorgula
ALES giriş belgeleri erişime açıldı mı? ALES giriş belgeleri binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sorgulama ekranı için ÖSYM'den araştırma yapanlar "ALES giriş belgesine nereden ulaşabilirim?" şeklinde sorular yöneltiyorlar. ÖSYM'nin yaptığı duyuru sonrasında ALES giriş belgelerinin erişimi açıldı. İşte detaylar...
ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.