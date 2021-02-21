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Eğitim ALES cevap kağıtlarımız ne zaman erişime açılıyor?
Eğitim

ALES cevap kağıtlarımız ne zaman erişime açılıyor?

ALES soruları | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması gereken ALES/2 21 Şubat’a ertelendi. ALES/2’ye giren adaylar soruları ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, ALES cevapları açıklandı mı? ALES soru ve cevap kağıtları

Yeniakit Publisher
2021-02-21 16:55:00 -
ALES cevap kağıtlarımız ne zaman erişime açılıyor?

ALES2 cevapları | ALES/2 21 Şubat Pazar günü 81 ilde 88 merkezde yapıldı. 150 dakikanın sonunda adaylar soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES cevapları ne zaman açıklanır?

ALES cevap kağıtlarımız ne zaman erişime açılıyor?

ALES/2 soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ancak soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

ALES-2 matematik soruları ve cevapları

ALES’e girenler sosyal medya hesapları üzerinden soru ve cevaplara yönelik paylaşımlarda bulunuyor. Matematik soruları ve cevaplarıyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Islak mendil :75

Rasyonel sayı 1/6

Fonksiyon : 18

Beşgen:72

kare : kök 41

Faktöriyel :40

Pamuk : 7500

Bölünebilme: 4

Üçgende alan :63

Eşitsizlik : 12

Açı sorusu :83

Uyku saati : 205

Olasılık 1/6

Küme : 16

Çember : 22

Bıçak 55

-,+,-

c-a-b

ALES sınavı soru ve cevapları
ALES sınavı soru ve cevapları

Eğitim

ALES sınavı soru ve cevapları

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