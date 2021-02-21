ALES2 cevapları | ALES/2 21 Şubat Pazar günü 81 ilde 88 merkezde yapıldı. 150 dakikanın sonunda adaylar soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES cevapları ne zaman açıklanır?

ALES cevap kağıtlarımız ne zaman erişime açılıyor?

ALES/2 soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ancak soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

ALES-2 matematik soruları ve cevapları

ALES’e girenler sosyal medya hesapları üzerinden soru ve cevaplara yönelik paylaşımlarda bulunuyor. Matematik soruları ve cevaplarıyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Islak mendil :75

Rasyonel sayı 1/6

Fonksiyon : 18

Beşgen:72

kare : kök 41

Faktöriyel :40

Pamuk : 7500

Bölünebilme: 4

Üçgende alan :63

Eşitsizlik : 12

Açı sorusu :83

Uyku saati : 205

Olasılık 1/6

Küme : 16

Çember : 22

Bıçak 55

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