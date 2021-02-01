  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuruları ne zaman?
Eğitim

ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuruları ne zaman?

2021 ALES başvuruları ne zaman? ALES’e hazırlananlar sınav başvurularının ne zaman yapılacağını uzunca bir süredir merak ediliyordu. ÖSYM, sınav takvimini kısa bir süre önce açıklandı. Böylelikle sınav tarihi ve başvuru dönemi belli oldu. Peki, 2021 ALES ne zaman? ALES başvuruları ne zaman yapılacak? ALES başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 17:57:00 -
ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuruları ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi 2021 | ALES’e hazırlananlar ÖSYM’nin 2021 takvimini merak ediyor. Peki, ALES başvuru tarihi belli oldu mu?

ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuruları ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

ALES başvuruları 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM ais web sitesin üzerinden yapılacak. ALES geç başvuruları ise 1 Nisan 2021’de alınacak. ALES\1 sonuçları ise 27 Mayıs’ta ilan edilecek.

ALES 2 ve 3 oturumları 19 Eylül ve 21 Kasım'da  yapılacak.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Süt banyosu’ görüntüleri ile gündem olmuştu! Yeni işini açıkladı
Gündem

‘Süt banyosu’ görüntüleri ile gündem olmuştu! Yeni işini açıkladı

Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçtiğ..
ABD'den darbe sonrası flaş açıklama: Geri adım atılmazsa...
Dünya

ABD'den darbe sonrası flaş açıklama: Geri adım atılmazsa...

Myanmar'da ordunun yönetime el koyarak hükümet yetkililerini gözaltına alması sonrası ABD'den flaş bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanı "Or..
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Bingöl'de kayıp olarak aranan Merve Abasiyun, bir apartta ölü olarak bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay