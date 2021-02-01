ÖSYM sınav takvimi 2021 | ALES’e hazırlananlar ÖSYM’nin 2021 takvimini merak ediyor. Peki, ALES başvuru tarihi belli oldu mu?

ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuruları ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

ALES başvuruları 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM ais web sitesin üzerinden yapılacak. ALES geç başvuruları ise 1 Nisan 2021’de alınacak. ALES\1 sonuçları ise 27 Mayıs’ta ilan edilecek.

ALES 2 ve 3 oturumları 19 Eylül ve 21 Kasım'da yapılacak.

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ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav.