ALES başvuruları ALES sınavı ile alım yapan kurumlar ALES araştırma görevlisi öğretim görevlisi puanı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Üniversitelerde Öğretim Elemanı olabilmek için ALES puanına ihtiyacınız vardır. Siz de Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman vb. olarak Ünivesitede görev yapmak için ALES’den en az 70 puan almak durumundasınız. ALES puanı Öğretim Elemanı başvurusunda ön değerlendirmede %60-%70 oranında değerlendirmeye alınır. Tübitak Yurt İçi Doktora ve Yüksek Lisans Burs Programına Katılmak isterseniz ALES puanınızın %50’si oranında değerlendirilmeye alınırsınız.

Araştırma görevlisi alım puanı kaç?

Araştırma Görevlisi alımında atama yapılacak programın lisans/önlisans bölümüne hangi alandan öğrenci alınıyorsa o alandan en az 70 ALES şartı bulunmaktadır.

Öğretim görevlisi ALES puanı kaçtır?

Öğretim Görevlisi/Okutman/Uzman alımında lisans öğreniminden hangi alandan mezun olunmuşsa o alandan en az 70 ALES şartı bulunmaktadır. Ayrıca Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların ALES'de hangi puan türünden 70'i sağlıyorsa o puan türleri dikkate alınır.