ALES başvuru son günü ne zaman?

Yüksek lisans yani üniversiteyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmek için yüksek lisans ve doktoraya devam edilmesi gerekir. Eğitimi devam etmek ve kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde akademik kadrolara başvuruda bulunmak için ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavına girmek ve ALES puanına sahip olmak gerekir.

ÖSYM ALES başvurusu nasıl yapılacak?

ALES başvuruları ne zaman yapılacak? Sorusu ALES sınavına girecek adaylar tarafından merak edilmeke. 1 Ekim Perşembe günü başlayanALES - 2 başvuruları, 12 Ekim 2020 saat 23.59'da sona ereceği ÖSYM tarafından açıklandı.

ALES başvuruları nereden yapılacak?

ÖSYM ALES başvurusu yapacalar, ALES-2 başvurularını ÖSYM AİS yani Aday İşlemleri Sistemi üzerinden https://ais.osym.gov.tr aracılığıyla TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi üzerinen yapacaklar.

ALES sınavı ne zaman?

ALEB sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte. ÖSYM 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

ALES sınavı ÖSYM tarafından yılda iki kez gerçekleştirilir. ALES sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından öğrenilir ve ALES sonuçları sınavdan yaklaşık bir ay sonra açıklanır. ÖSYM Ales/2'nin Sonuçlarının açıklanacağı tarihi 7 Ocak 2021 olarak. duyurdu. ALES sonuçları içn tıklayınız.

ALES giriş belgesi

ALES sınavına girecek adaylar, ALES sınavını hangi okulda, hangi sınıfta ve hangi sırada yapacağının yer aldığı ALES sınav giriş belgesini sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM tarafından açıklanmaktadır.