ALES atanma puanı kaç? ALES başarı puanı kaç

ÖSYM, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanda ve ALES testlerinin çözümü için 150 dakika süre verildi.

ALES atanma puanı kaç?

ALES’ten kaç puan almam gerekir? Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanmaktadır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz. Sınavın her bir bölümü için cevaplama süresi 75 dakika, toplam sınav süresi 150 dakikadır (2,5 saat).

ALES sonuçları ne kadar süre ile geçerlidir?

Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

ALES sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM’nin sonuç sayfasından ALES seçeneğini seçerek istediğiniz yıla ait sonuçlara ulaşabilirsiniz:(http://sonuc.osym.gov.tr/) Ayrıca sitemizin sınav sonuçları bölümünden de öğrenebilirsiniz.

ALES’e birden fazla giren hangi puanı kullanılır?

Birden fazla ALES’e giren için hangi puan geçerli? Birden fazla kez ALES'e girmiş olanlar geçerlilik süresi içerisinde istedikleri sınav sonucunu kullanabilirler. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğunuz yoktur. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek puana sahip olan ALES sonucu kullanılabilir.