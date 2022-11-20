Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, ALES sonuçları ne zamana açıklanır?

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ALES 3 sonuçları:

ALES 3, 20 Kasım Pazar günü saat 10.15’te başladı. Adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araşştırmaya başladı. ALES başvuruları 30 Eylül 2022 - 10 Ekim 2022 tarihinde alındı. Geç başvuru süreci ise 18 Ekim’de tamamlandı. ALES 3 sonuçları ise 9 Aralık'ta erişime açılacak.

ALES değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.