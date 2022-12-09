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Eğitim ALES 3 sonuçları açıklandı! ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı
Eğitim

ALES 3 sonuçları açıklandı! ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar ise sonuçları nereden öğrenebileceklerini araştırmamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 10:17:00 - 2022-12-09 11:15:49
ALES 3 sonuçları açıklandı! ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES 3'ün sonuçları ilan edildi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir” denildi.

ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden TC kimlik numaranız ve aday şifrenizle sonucunuza ulaşabilirsiniz.

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