ÖSYM'nin açıkladığı "2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre ALES Sınavı 2 Mayıs'ta yapılacak. ALES 2020 sınav sonuçlarına göre adaylar 2021 yılında başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, 2021 yılında hangi üniversitede ALES ile alım yapılacak? İşte ALES 2021 Üniversite Akademik Personel İlanları

ALES 2021 Üniversite Akademik Personel alımları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi'nde 2021 yılında alım yapan üniversiteler...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi son başvuru 12 mart 2021 tarihli ilanında belirtilen kadrolarına, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Psikoloji, Bölümleri mezunu 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor, olmak üzere 5 akademik personel alınacaktır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin son başvuru 12 mart 2021 tarihli ilanında belirtilen kadrolarına, Mühendislik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, mezunu 9 Doktor Öğretim Üyesi Akademik personel alınacaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, son başvuru 11 mart 2021 tarihli ilanında belirtilen kadrolarına Eğitim Fakültesi, Eğitim Birimleri mezunu 1 profesör Öğretim Üyesi, Akademik personel alacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, son başvuru 11 mart 2021 tarihli ilanında belirtilen kadrolarına Eğitim Fakültesi, Eğitim Birimleri mezunu 1 profesör Öğretim Üyesi, Akademik personel alacak.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi, Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan son başvuru 11 mart 2021, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım, kadrolarına Öğretim Elemanı, Araştırma Görevlisi 1 akademik personel alacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinin ilk başvuru 24 şubat 2021, son başvuru 10 mart 2021 tarihli ilanında belirtilen kadrolarına, Meslek Yüksek Okulu, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Türkçe) Bölümlerine, 1 Doktor Öğretim üyesi akademik personel alınacak.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi son başvuru 8 mart 2021 tarihli ilanında belirtilen kadrolarına, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilimleri Programı (İngilizce) Bölümlerine 1 araştırma görevlisi akademik personel alınacaktır.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, son başvuru 10 mart 2021 tarihli üniversitemizin Öğretim üyesi alım ilanında belirtilen kadrolarına, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Çocuk Cerrahisi, Bölümlerine, 4 Profesör, 4 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, toplam 10 Akademik personel alınacaktır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi son başvuru 10 mart 2021 tarihli ilanda Öğretim Üyesi, Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Bölümleri mezunu, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi 8 Akademik personel alınacaktır.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstinye Üniversitesi son başvuru tarihi 9 mart 2021, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mezunu Temel Bilimler Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmakoloji ABD, Üniversitemizin ilanda belirtilen kadrolarına 21 Akademik personel alınacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mezunu İşletme İngilizce, Farmakognazi Anabilim Dalı, son başvuru tarihi 9 mart 2021, ilanda belirtilen Bölümlerine 6 Akademik personel alacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, son başvuru 9 mart 2021 tarihli ilanında belirtilen kadrolarına, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Yazılım Mühendisliği, İlk ve Acil Yardım, bölümleri mezunu 4 akademik personel alacak.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Maltepe Üniversitesi son başvuru tarihi 9 mart 2021, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü mezunu 2 araştırma görevlisi alacak.

Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Avrasya Üniversitesi 9 mart 2021 son başvuru tarihli, Öğretim Elemanı Kadrolarına, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezunu, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Eczane Hizmetleri, Ortopedik Protez ve Ortez, Bölümlerine 14 Öğretim Görevlisi alacak.

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çankaya Üniversitemizin, 8 Mart 2021 son başvuru tarihli ilanında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına, Ana Bilim Dalı, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Mezunu 20 akademik personel alınacaktır.