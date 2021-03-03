ALES 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?
Ertelenen 2020 ALES sınav sonuçları açıklanmasının ardından 2021 ALES sınavına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. 2021 ALES takvimi nasıl uygulanacak? ALES 2021 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...
ALES başvuru tarihleri ÖSYM 2021 sınav takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Sınavı’na katılmak isteyen kişiler 2021 yılında sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırmayı sürdürüyor.
ALES 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM 2021 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES 2021 başvuruları 12 Mart 2021 Cuma günü başlayacak. 12-22 Mart başvuru tarihleri arasında adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler.
Başvuru ücreti ile ilgili bilgilerse önümüzdeki günlerde duyurulacak.
ALES 2021 ne zaman?
Lisans üstü eğitimi için tercihte bulunacak adayların puanlarını elde edecekleri ALES bu yıl 2 Mayıs’ta yapılacak.