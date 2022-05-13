ALES 2 başvurusu ne zaman? 2022 ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES 2022 takvimi:

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’dır. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılır ve bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir. ÖSYM 2022 ALES 1 sınavını 17 Nisan’da tamamladı. ALES/1 sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ALES 1 sınavının ardından bu kez de ALES 2 sınav takvimi araştırılmaya başlandı. Peki ALES/2 ne zaman? ALES/2 başvuru tarihleri 2022 ne zaman? ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 ne zaman?

ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 başvuru tarihleri 2022 ne zaman?

ALES/2 başvuru işlemleri 24 Haziran 2022 tarihinde başlayacak, 4 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES/3 ne zaman?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.