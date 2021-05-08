ALES 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
ALES 1. dönem sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takviminde sınav tarihleri ve sonuç tarihleri belirtilmişti. Adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, ALES 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ALES sonuçları açıklandı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde düzenlendi. Söz konusu sınava giren adaylar, sınavın ardından gözlerini 1. Dönem ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, ALES 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ALES sonuçları açıklandı mı?
ALES 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından sene başında 2021 sınav takvimi yayımlanmıştı. Söz konusu sınav takvimine göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak.
ÖSYM, 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde; sınava başvuran adayların, 10 gün boyunca ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabileceği açıklandı.
ALES 1. Dönem temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı için TIKLAYIN