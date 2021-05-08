  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Validen takdir toplayan hareket
Çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 de otomobil çaldılar
Merkel'den 'üçüncü dalga' duyurusu
9 yıllık geleneği bozmadı: Bayern Münih şampiyon oldu!
Eğitim ALES 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ALES 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

ALES 1. dönem sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takviminde sınav tarihleri ve sonuç tarihleri belirtilmişti. Adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, ALES 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ALES sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 19:09:00 -
ALES 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde düzenlendi. Söz konusu sınava giren adaylar, sınavın ardından gözlerini 1. Dönem ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, ALES 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından sene başında 2021 sınav takvimi yayımlanmıştı. Söz konusu sınav takvimine göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak.

ÖSYM, 2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde; sınava başvuran adayların, 10 gün boyunca ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabileceği açıklandı.

ALES 1. Dönem temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı için TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uluslararası raporlar teyit etti! İstanbul'da ve Ankara'da büyük düşüş
Gündem

Uluslararası raporlar teyit etti! İstanbul'da ve Ankara'da büyük düşüş

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul ile Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara, Uluslar arası Global Şehirler Endeksi’nde büyük bir gerileme ya..
Alparslan Kuytul hakkında karar verildi
Gündem

Alparslan Kuytul hakkında karar verildi

Adana'da gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı! Artık tedavide kullanılmayacak
Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı! Artık tedavide kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay