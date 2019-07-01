Alerjisi olanlar nasıl beslenmelidir? | Gıdalar alerjileri tetikler mi?

Son yıllarda alerjik hastalıklar artmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre, dengesiz ve yapıcı olmayan besin ögelerini tüketmek, alerjik reaksiyonları tetikliyor. Bu nedenle, yediğiniz her besin, vücudunuzda bir tür tepkimeye sebebiyet verdiği için, alerji meydana geliyor.

Aslında bütün besinler vücutta tepki meydana getirir. Doğal ve sağlıklı tepkiler verecek olan besinleri seçmek sizin elinizde..

Alerjisi olan kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar