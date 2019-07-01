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Alerjisi olanlar nasıl beslenmelidir? | Gıdalar alerjileri tetikler mi?

Alerjiler çok can sıkıcı olabiliyor. Peki gıdalar bu alerjilerle ne kadar ilintili?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41
Alerjisi olanlar nasıl beslenmelidir? | Gıdalar alerjileri tetikler mi?

Son yıllarda alerjik hastalıklar artmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre, dengesiz ve yapıcı olmayan besin ögelerini tüketmek, alerjik reaksiyonları tetikliyor. Bu nedenle, yediğiniz her besin, vücudunuzda bir tür tepkimeye sebebiyet verdiği için, alerji meydana geliyor.

Aslında bütün besinler vücutta tepki meydana getirir. Doğal ve sağlıklı tepkiler verecek olan besinleri seçmek sizin elinizde..

Alerjisi olan kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar

  • Her gün enerji içeren besinler tüketilmelidir. Enerjisiz kalan vücut işlevini yerine getirmede zorlanır. Karbonhidrat, tahıl ve buğday gibi enerji veren besinler tercih edilmelidir.
  • Dengeli ve yeterli şekilde protein alınmalıdır. Günlük alınması gereken protein oranı kişinin kilosuyla orantılıdır. 50 kilo olan bir kişinin alması gereken protein miktarı 50 gramdır. Yumurta, et gibi protein ağırlıklı besinler öğünlerde olmalıdır.
  • Doğal yağ içeren besinler tüketilmelidir. Özellikle, omega 3 ve 6'ya dikkat edilmelidir. Tamamlayıcı olarak da "her gün mutlaka bir avuç kuruyemiş" yemeye özen gösterin
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve nerelerde olduğunu bilmek, alerjik bünyeler için önemlidir. Bu kişiler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici takviye edici gıdaları mutlaka almalıdır. Kolostrum, C vitamini gibi besin öğelerinden destek alınabilir.  
  • Probiyotik olan ürünler tüketilmelidir. Yoğurt, peynir, mayalı ekmek gibi fermente edilmiş yiyecekler probiyotik desteğini sağlıyor.
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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39
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