Vücudun çeşitli yabancı maddelere aşırı reaksiyonu sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklara alerjik hastalıklar denir. Alerji, genel anlamıyla aynı miktar ve koşullarda başka kişiler için zararsız olan farklı yabancı maddelere karşı, bazı kişilerin aşırı duyarlılık göstermesidir.

Alerji bölümünde yapılan testler hangileridir?

Solunum fonksiyon testleri

Alerjenle provokasyon testi

Egzersiz testi

Radyolojik tetkikler

Ter testi

İlaç alerjisi testi

Deri prick - intradermal testler

Alerji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Alerjik reaksiyonlar iltihap, kaşıntı ve tahrişe neden olur. Belirtiler ve semptomlar alerjen tipine göre değişkenlik gösterebilir. Alerji olmamak için, hastalıkları oluşturan alerjenlerden uzak durma ve korunma tedbirlerinin alınması gerekir. İlaç ve aşı yöntemi bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Astım

Kronik öksürük

İlaç alerjileri

Böcek alerjisi

Besin alerjisi

Çimen alerjisi

Deri hastalıkları

Anaflaksi

Allerjik nezle

Mesleksel alerjiler

Görülen alerjenler;