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Alerji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Alerjenler doğal ortamdan veya kimyasal olarak kirletilmiş çevresel ortamdan kaynaklanabilirler. Alerji nasıl oluşur? Alerji bölümü hangi hastalıklarla ilgilenir? Alerji nasıl anlaşılır?

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:58
Alerji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Vücudun çeşitli yabancı maddelere aşırı reaksiyonu sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklara alerjik hastalıklar denir. Alerji, genel anlamıyla aynı miktar ve koşullarda başka kişiler için zararsız olan farklı yabancı maddelere karşı, bazı kişilerin aşırı duyarlılık göstermesidir. 

Alerji bölümünde yapılan testler hangileridir?

Solunum fonksiyon testleri

Alerjenle provokasyon testi

Egzersiz testi

Radyolojik tetkikler

Ter testi

İlaç alerjisi testi

Deri prick - intradermal testler

Alerji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Alerjik reaksiyonlar iltihap, kaşıntı ve tahrişe neden olur. Belirtiler ve semptomlar alerjen tipine göre değişkenlik gösterebilir. Alerji olmamak için, hastalıkları oluşturan alerjenlerden uzak durma ve korunma tedbirlerinin alınması gerekir. İlaç ve aşı yöntemi bu sorunu ortadan kaldırabilir. 

  • Astım
  • Kronik öksürük
  • İlaç alerjileri
  • Böcek alerjisi
  • Besin alerjisi
  • Çimen alerjisi
  • Deri hastalıkları
  • Anaflaksi
  • Allerjik nezle
  • Mesleksel alerjiler

Görülen alerjenler;

  • Polen
  • Toz
  • Mantar
  • Tüy
  • Çeşitli gıdalar
  • Toz akarları
  • Mantar
  • Küf
  • Arı sokması
  • İlaçlar
  • Kimyasal bileşenler
  • Sahte takılar
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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:58
  1. alerji
  2. alerji bölümü hangi hastalıklara bakar
  3. alerji nasıl anlaşılır
  4. alerjik reaksiyonlar nelerdir
  5. alerji bölümünde yapılan testler nelerdir

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