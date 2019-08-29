İlaçlarla alerji sonucu ortaya çıkan tepkiler çok çeşitlidir. İlaç kullanımı sonrası ortaya çıkan alerjik tepkiler hafif bir kaşıntıdan oluşabileceği gibi ciddi ve ölümcül olabilen alerjik şoka kadar değişen yelpazede ortaya çıkabilir.

Öncelikli tepkiler ciltte ortaya çıkar. İlaç kullanımı sonrası kaşıntı, ciltte kaşıntılı kabarmalar, kurdeşen, kızamık, isilik benzeri döküntüler, ciltte yaygın kızarma ve soyulmalar olur.

Derideki sorunların yanı sıra akciğerler, kalp, burun, ve diğer organ ve sistemlerde de belirtiler olur. Bu kapsamda burun akıntısı, hapşırma, kaşıntı, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarma, kaşıntı, sulanma, nefes darlığı, hırıltı, öksürük, çarpıntı, mide bulantısı, ağrısı, hatta ishal bile olabilir.

Hangi ilaçlar alerjik reaksiyon verir?

Antibiyotikler, ağrı kesiciler, epilepsi ilaçları, kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlar.



İlaç alerji testi hangi bölümde yapılır?

İmmünoloji, bağışıklık sisteminin incelenmesi ile ilgilenen, tıp ve biyolojik bilimlerin çok önemli bir dalıdır. Bu nedenle allerjen durumlar için immünoloji bölümüne başvurmanız gerekir.

Bunun yanı sıra anlayamadığınız durumlar için, sorun çıkan bölgede kaşıntı varsa, dermatoloji bölümünede başvurabilirsiniz. Bilemediğiniz bir aksilik karşısında, soracağınız birkaç soru ilei doktorunuz sizi en doğru şekilde yönlendirecektir.