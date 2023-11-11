  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı ayağa kaldıracak keşif! 'Batman'da 100 bin ton buldum, toprağın altında' diyerek duyurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı! Gazze şifa Hastanesi’nde korkulan oldu

Günlerdir tepinen muhalefete hodri meydan! Bakan Tunç’tan Yargıtay- AYM sorunu sonrası çağrı

Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! “Arap liderler” detayı olay oldu

İsrail'e karşı şimdi değil de ne zaman! Petrolü koz olarak kullananlar nerede?

Bu tam bir alçaklık olur! Arap ülkeleri, Gazze için bu kararı almaya hazırlanıyor

Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin

Ahmet Hakan tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Böyle çakallık görülmedi

Merkez Bankası ile ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın
Sosyal Medya Alemin uyanığı da bu! Sonuç istediği gibi olmadı
Sosyal Medya

Alemin uyanığı da bu! Sonuç istediği gibi olmadı

Yeniakit Publisher
2023-11-11 19:58:00 - 2023-11-11 20:16:00

Trafik ortasında motosikletli sürücü plakasını çıkartarak sonrasında tek teker üzerinde hareket etti. Yakalanmamak için bu eylemi yapan sürücü istediği sonucu alamadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, motosiklet sürücü trafik ortasında tek teker sürmeden önce plakasını çıkardı. Arkasındaki aracın kamerasına yansıyan anlar polis tarafından tespit edilince o sürücüye binlerce lira ceza kesildi.

Cezayı yedi

Paylaşılan görüntülerde, iddiaya göre ceza yememek için bu yöntemi uygulayan sürücüyü, trafikte bulunan başka bir aracın kamerası anbean kaydetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23