Alemin uyanığı da bu! Sonuç istediği gibi olmadı
Trafik ortasında motosikletli sürücü plakasını çıkartarak sonrasında tek teker üzerinde hareket etti. Yakalanmamak için bu eylemi yapan sürücü istediği sonucu alamadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, motosiklet sürücü trafik ortasında tek teker sürmeden önce plakasını çıkardı. Arkasındaki aracın kamerasına yansıyan anlar polis tarafından tespit edilince o sürücüye binlerce lira ceza kesildi.
Cezayı yedi
Paylaşılan görüntülerde, iddiaya göre ceza yememek için bu yöntemi uygulayan sürücüyü, trafikte bulunan başka bir aracın kamerası anbean kaydetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi.