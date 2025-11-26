Aleksis Çipras’tan Kıbrıs itirafı: “Türkiye’ye karşı tarihi fırsatı kaçırdık”

Yunanistan'da 2015-2019 yılları arasında Başbakanlık görevini yürüten Aleksis Çipras, siyasi yaşamını ve önemli kararlarını anlattığı “İthaki - Artık Benim Sesim Duyulmalı” adlı kitabını yayımladı.

Kitabın önemli bir bölümü, Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile BM gözetiminde yürütülen müzakerelere ayrıldı.

ÇİPRAS'TAN KIBRIS İTİRAFI: TARİHİ FIRSAT KAÇTI

Çipras, kitabındaki "Kıbrıs sorunu: Çözüme bir nefes uzaklıkta" başlıklı bölümde, 2017 yılında İsviçre'nin Crans Montana kasabasında gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Eski Başbakan, o dönem Türkiye ile ikili çözüm çerçevesinde adil ve uygulanabilir bir sonuca ulaşma konusunda büyük bir fırsatın bulunduğunu ancak bu fırsatın değerlendirilemediğini şu sözlerle ifade etti:

"Tarihin kaydettiği şey, o günlerde Kıbrıs sorununu çözmeye her zamankinden daha fazla yaklaştığımızdır. Olumsuz tarafı ise büyük bir fırsatın kaçırılmış olmasıdır."

GKRY LİDERİNİN ÇEKİMSERLİĞİ SUÇLAMASI

Çipras, müzakerelerin son aşamasında (6 Temmuz 2017 akşam yemeği) Türk tarafının, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla, BM Genel Sekreteri'ne özel olarak "garantilerin kaldırılması" mesajını ilettiğini öne sürdü.

Çipras, GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in ise bu durumu "Türk tarafının blöfü" olarak gördüğünü ve kendisinin başbakanlar düzeyinde konferansa katılımını engelleyerek çözümü sabote ettiğini savundu.

Çipras, Anastasiadis'in olumsuz tavrının, Türk tarafının adadaki işgal birliklerinin çekilme takvimi ile garantilerin kaldırılması konularını başbakanlar düzeyinde müzakere etme isteğinin samimiyetini araştırmalarına olanak tanımadığını belirtti.

ANASTASIADİS İFADELERİ REDDETTİ

Kitapta yer alan bu iddialara GKRY'den sert tepki geldi. Dönemin GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Çipras'ın ifadelerini reddederek,

"Bunlar, uzun süredir Türk söylemini benimseyenlerin bir başka çürütmesi" şeklinde konuştu ve Çipras'ın kendi adına konuştuğunu vurguladı.