  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı

Şehitleri istismar etmek isteyenlerin maskesi iniyor! Kimi koltuk istiyor kimi darağacı

DMM'den Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, 'iptal edildi' iddialarına yalanlama! Cevap: Asılsız iddialar

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron’un Ukrayna açıklamalarına sert tepki

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

İstihbarattan kritik operasyon BAE adına casusluk yapan 3 kişi gözaltına alındı

İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Türkleri bekliyor! Türkiye, Türkiye'den ibaret değil
Dünya Aleksis Çipras’tan Kıbrıs itirafı: “Türkiye’ye karşı tarihi fırsatı kaçırdık”
Dünya

Aleksis Çipras’tan Kıbrıs itirafı: “Türkiye’ye karşı tarihi fırsatı kaçırdık”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aleksis Çipras’tan Kıbrıs itirafı: "Türkiye’ye karşı tarihi fırsatı kaçırdık"

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yeni kitabında 2017 Crans Montana müzakerelerinde Türkiye karşısında çözüm için gerçek bir fırsatın kaçırıldığını söyledi. Rum-Yunan tarafının tutumunun süreci tıkadığını belirten Çipras, “O gün çözüm hiç olmadığı kadar yakındı” dedi.

Yunanistan'da 2015-2019 yılları arasında Başbakanlık görevini yürüten Aleksis Çipras, siyasi yaşamını ve önemli kararlarını anlattığı “İthaki - Artık Benim Sesim Duyulmalı” adlı kitabını yayımladı.

Kitabın önemli bir bölümü, Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile BM gözetiminde yürütülen müzakerelere ayrıldı.

 

ÇİPRAS'TAN KIBRIS İTİRAFI: TARİHİ FIRSAT KAÇTI

 

Çipras, kitabındaki "Kıbrıs sorunu: Çözüme bir nefes uzaklıkta" başlıklı bölümde, 2017 yılında İsviçre'nin Crans Montana kasabasında gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Eski Başbakan, o dönem Türkiye ile ikili çözüm çerçevesinde adil ve uygulanabilir bir sonuca ulaşma konusunda büyük bir fırsatın bulunduğunu ancak bu fırsatın değerlendirilemediğini şu sözlerle ifade etti:

"Tarihin kaydettiği şey, o günlerde Kıbrıs sorununu çözmeye her zamankinden daha fazla yaklaştığımızdır. Olumsuz tarafı ise büyük bir fırsatın kaçırılmış olmasıdır."

 

GKRY LİDERİNİN ÇEKİMSERLİĞİ SUÇLAMASI

 

Çipras, müzakerelerin son aşamasında (6 Temmuz 2017 akşam yemeği) Türk tarafının, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla, BM Genel Sekreteri'ne özel olarak "garantilerin kaldırılması" mesajını ilettiğini öne sürdü.

Çipras, GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in ise bu durumu "Türk tarafının blöfü" olarak gördüğünü ve kendisinin başbakanlar düzeyinde konferansa katılımını engelleyerek çözümü sabote ettiğini savundu.

Çipras, Anastasiadis'in olumsuz tavrının, Türk tarafının adadaki işgal birliklerinin çekilme takvimi ile garantilerin kaldırılması konularını başbakanlar düzeyinde müzakere etme isteğinin samimiyetini araştırmalarına olanak tanımadığını belirtti.

 

ANASTASIADİS İFADELERİ REDDETTİ

 

Kitapta yer alan bu iddialara GKRY'den sert tepki geldi. Dönemin GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Çipras'ın ifadelerini reddederek,

"Bunlar, uzun süredir Türk söylemini benimseyenlerin bir başka çürütmesi" şeklinde konuştu ve Çipras'ın kendi adına konuştuğunu vurguladı.

 

Yunanistan’dan Gazze çıkışı: Bir an önce harekete geçilmeli
Yunanistan’dan Gazze çıkışı: Bir an önce harekete geçilmeli

Gündem

Yunanistan’dan Gazze çıkışı: Bir an önce harekete geçilmeli

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti
Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Gündem

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Rusya’dan Yunanistan’a Sert Cevap: Ukrayna ile İDA Üretiminin "Bedeli Olacak"
Rusya’dan Yunanistan’a Sert Cevap: Ukrayna ile İDA Üretiminin "Bedeli Olacak"

Dünya

Rusya’dan Yunanistan’a Sert Cevap: Ukrayna ile İDA Üretiminin "Bedeli Olacak"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23