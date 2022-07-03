Aleksandr Lukaşenko: Ukrayna'dan Belarus'a füze fırlatıldı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Lukaşenko, Belarus topraklarının Ukrayna tarafından hedef alındığını öne sürdü.

"Ukrayna ile savaş istemiyoruz"

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, saldırıda askeri tesislerin vurulmaya çalışıldığını söyledi.

İddiasına kanıt sunmayan Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna ile savaş istemediğini, ancak kendi toprakları işgal edilirse buna karşılık vereceğini dile getirdi.

Askeri tesislere saldırı girişimi iddiası

Belarus lideri, "Bizi kışkırtıyorlar. Üç gün önce, belki biraz daha fazla, Ukrayna topraklarından Belarus topraklarındaki askeri tesislere saldırı girişiminde bulunuldu." dedi.

"Uçaksavar sistemleri füzeleri engelledi"

Lukaşenko, konuşmasının devamında, "Pantsir uçaksavar sistemleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından fırlatılan tüm füzeleri engellemeyi başardı." diye ekledi.

Aleksandr Lukaşenko, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşında Belarus'tan asker bulunmadığını sözlerine ekledi.