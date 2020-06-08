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Aktüel

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 08:57:11 -
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi Ilıca Caddesi’nde meydana gelen olayda, A.T. ile S.Ç. arasında telefon hattından dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında A.T., S.Ç.’yi karın ve göğüs kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan S.Ç., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Olay sonrasında kaçan A.T.’ de, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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