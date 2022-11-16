  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Alçaldıkça alçalıyorlar! Terör örgütüne söyleyemediklerini Bakan Soylu'ya söyledi
Siyaset

Alçaldıkça alçalıyorlar! Terör örgütüne söyleyemediklerini Bakan Soylu'ya söyledi

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, terör örgütüne söyleyemediklerini ülkenin İçişleri Bakanı'na söyleyecek kadar alçaldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 21:23:00 - 2022-11-16 21:47:06

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Taksim'deki hain terör saldırısından sonra PKK terör örgütüne ses yükseltemeyen muhalefet, saldırıyı iktidara yıkmayı sürdürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ittifak ortakları HDP'den ötürü PKK'ya söyleyemediklerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söyleyecek kadar alçaldı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, saldırıdan sorumlu tuttuğu İçişleri Bakanı Soylu'ya, "Alçaksın, istifa et." deme terbiyesizliğinde bulundu.

CHP'l Engin Özkoç’tan akıl almaz Erdoğan twiti! Bu mesaj ayık kafayla yazılamaz
CHP'l Engin Özkoç’tan akıl almaz Erdoğan twiti! Bu mesaj ayık kafayla yazılamaz

Gündem

CHP'l Engin Özkoç’tan akıl almaz Erdoğan twiti! Bu mesaj ayık kafayla yazılamaz

Engin Özkoç manipülasyonlarına devam ediyor!
Engin Özkoç manipülasyonlarına devam ediyor!

Gündem

Engin Özkoç manipülasyonlarına devam ediyor!

Engin Özkoç’tan 'Türkiye' rahatsızlığı
Engin Özkoç’tan 'Türkiye' rahatsızlığı

Gündem

Engin Özkoç’tan 'Türkiye' rahatsızlığı

Fena gerildiler! Ümit Özdağ ile CHP'li Özkoç Twitter'dan böyle atıştı
Fena gerildiler! Ümit Özdağ ile CHP'li Özkoç Twitter'dan böyle atıştı

Siyaset

Fena gerildiler! Ümit Özdağ ile CHP'li Özkoç Twitter'dan böyle atıştı

CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımı
CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımı

Siyaset

CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımı

CHP'li Engin Özkoç'tan tehdit: CHP aleyhinde konuşanları not alıyoruz!
CHP'li Engin Özkoç'tan tehdit: CHP aleyhinde konuşanları not alıyoruz!

Siyaset

CHP'li Engin Özkoç'tan tehdit: CHP aleyhinde konuşanları not alıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı sosyal medyanın diline düşmüştü! CHP'li Engin Özkoç'tan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı sosyal medyanın diline düşmüştü! CHP'li Engin Özkoç'tan açıklama

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı sosyal medyanın diline düşmüştü! CHP'li Engin Özkoç'tan açıklama

Mahkemeden Engin Özkoç’a Erdoğan şoku
Mahkemeden Engin Özkoç’a Erdoğan şoku

Gündem

Mahkemeden Engin Özkoç’a Erdoğan şoku

35
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sukru

Vallahi bu millet kim alçak kim vatansever çok iyi biliyor. 

Kazım

Misafir perverliğimize diyecek yok.peygamberimiz muhacirlere kapınızı açın demiş ama o zamanlar kılıçtan başka silah yokmuş ki. NEYİMİŞ DİN VE HADİSLER GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR. Suriyeli göçmen dediğiniz TNT siyle türkiyeyi boydan boya katediyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 35 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23