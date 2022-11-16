Alçaldıkça alçalıyorlar! Terör örgütüne söyleyemediklerini Bakan Soylu'ya söyledi
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, terör örgütüne söyleyemediklerini ülkenin İçişleri Bakanı'na söyleyecek kadar alçaldı.
Yeniakit.com.tr
İstanbul Taksim'deki hain terör saldırısından sonra PKK terör örgütüne ses yükseltemeyen muhalefet, saldırıyı iktidara yıkmayı sürdürüyor.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ittifak ortakları HDP'den ötürü PKK'ya söyleyemediklerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söyleyecek kadar alçaldı.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, saldırıdan sorumlu tuttuğu İçişleri Bakanı Soylu'ya, "Alçaksın, istifa et." deme terbiyesizliğinde bulundu.
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