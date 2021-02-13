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Dünya Alçaklıkta sınır tanımıyorlar! İslam düşmanlığında yarışa girdiler
Dünya

Alçaklıkta sınır tanımıyorlar! İslam düşmanlığında yarışa girdiler

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aşırı sağcı Marine Le Pen'i yeteri kadar İslam düşmanı olmamakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 13:18:00 -
Alçaklıkta sınır tanımıyorlar! İslam düşmanlığında yarışa girdiler

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'i "yeteri kadar İslam karşıtı olmamak"la suçladı. Bakan Darmanin, France 2 kanalındaki tartışma programında, "Anlaşılan dinler üzerinde yasa düzenlememeye hazırsınız ve İslam'ın bir sorun teşkil etmediğini söylüyorsunuz. Çok ileri gittiniz. Seçmenleriniz hayal kırıklığı yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"İslam'da mezhepsel sapma" olduğunu iddia eden Darmanin, "(İslam'a karşı) Sizden daha sert davranıyorum." dedi.

Suçlama karşısında şaşıran Le Pen, Darmanin'e verdiği cevapta, diğer dinlere olduğu gibi İslam'a da saldırmayı planlamadığını belirterek, "Fransız değerlerine kuvvetli şekilde bağlıyım, toplanma ve din özgürlüğünü tamamen korumak istiyorum." diye konuştu.

Le Pen'in bu itirazını kabul etmeyen Darmanin, "Bir tarafta İslam diğer tarafta Müslüman Kardeşler ve Selefiliğin olduğunu söylememek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yabancı ve İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı muhalif liderin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu olarak görülen Darmanin tarafından bu şekilde suçlanması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı Twitter kullanıcıları, "aşırı sağcı parti liderinin bile Fransız hükümetine göre yeterince İslamofobik olamadığını" belirtti.

 

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Yorumlar

Nadim Hatipoğlu

Buna sadece fransa'ya kadar hooooooooooooooşşşt.denir
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