Alçaklıkları hiç bitmiyor! Hainler için yaşasın cehennem!

Fuat Bol, "Bugün, ülkemize ve yöneticilerimize yapılmakta olanların birebir aynı, dün de o devasa imparatorluğumuza ve onu yönetmekte olanlara yapılmıştı. Bugün hedefte Sayın Erdoğan var, o gün ise Sultan 2. Abdülhamid Han vardı" dediği yazısında, hainlerin dünden bugüne kirli emellerini gözler önüne serdi. Bol, Hürriyet gazetesindeki "Hep aynı oyun" başlıklı köşesinde şunları kaydetti:

"Bugün, ülkemize ve yöneticilerimize yapılmakta olanların birebir aynı, dün de o devasa imparatorluğumuza ve onu yönetmekte olanlara yapılmıştı. Bugün hedefte Sayın Erdoğan var, o gün ise Sultan 2. Abdülhamid Han vardı.

O gün de içerideki aymazlar, gafiller ve dışarıdaki düşmanlar el ele idi, bugün de.

O gün, düşman, içimizdeki gafilleri Masonluk teşkilatına alıp devşirdi ve kendi ülkeleri aleyhinde kullanışlı hale getirdi. Bugün de ülkemizin ışıltılı beyinlerini ‘eğitim’ kamuflajı altında, FETÖ vasıtasıyla devşirerek kendi devleti ve milleti aleyhinde kullandı.

O gün, dışarıdaki düşmanın içimizden satın aldığı gazete ve gazeteciler ve envaiçeşit tezviratları (yalan ve iftiralar) vardı, bugün de.

O gün de Sultan’dan kurtulmak için düşmanın kapısına gidilip ülkeleri şikâyet ediliyor ve onlardan medet umuluyordu, bugün de.

O günün Mason olan paşaları, şehit kanıyla alınmış vatan topraklarını savaşmadan, bazen tek kurşun atmadan düşmana teslim etti. Bugünün devşirmeleri de (FETÖ), kendi uçaklarımızla halkımızı, Meclis’imizi, Polis Özel Harekât Merkezi’ni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombaladılar.

O gün Sultan 2. Abdülhamid Han’ı uyduruk bir fetva ile alaşağı ettiler ve bunun sevinciyle, Londra’dan dönen İngiliz sefirini Sirkeci Garı’nda coşkuyla karşıladılar. İngiliz sefirinin arabasındaki atları çözüp, onların yerlerini kendileri geçip Tepebaşı’ndaki Sefarethane’ye kadar çekip taşıdılar.

Çok değil, yalnızca on yılda (1908-1918) koca imparatorluğu yer ile yeksan ettiler.

Sevinç çığlıkları içinde arabasına koşuldukları o İngiliz, ülkelerini paramparça edip bunları yüzüstü bıraktı.

Bugün de aynı oyun sahnelenmek isteniyor. Düşman FETÖ ile, PKK’yla ve diğer terör örgütleriyle, yine Batılı devletleri mesken tuttu; oralarda cirit atıp oralardan besleniyorlar.

Bakınız İngiliz haber ajansı Reuters, verdiği ilanda, Türkiye’de nasıl bir büro şefi yardımcısı arıyor: ‘...Türkiye’den gündem belirleyen haber dosyasını yönetmeye yardımcı olacak dinamik ve deneyimli gazeteci arıyoruz. Tayyip Erdoğan, 20 yıllık iktidarında Türkiye’yi modern-laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan’ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL’nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikâyeler sunabilecek, güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var.’

Öte yandan, FETÖ’cü Enes Kanter de Papa’ya temenna çakarak, vatan haini F. Gülen’in selamını (!) iletiyor ve ondan, ülkesini perişan eden Tayyip Erdoğan’dan kurtulması için dua istiyor.

Devlet ve millet hainlerinin içine düştükleri çukurun dipsizliğine bakar mısınız?

Dikkat ediyor musunuz; içimizdeki düşman, dışarıdakilerden daha eşeddir (çok daha şiddetli).

İngiliz melunu bile Tayyip Erdoğan’a düşmanlık yapacak gazeteciyi ararken, verdiği ilanda Erdoğan’ın hakkını teslim ediyor. Onun; ‘Türkiye’yi, Güney Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdüğünü’ söylüyor.

İçimizdeki hain ise, Papa’nın önüne diz çöküp Erdoğan’ın, Türkiye’yi mahvettiğini söylüyor.

Hainler için yaşasın cehennem!"