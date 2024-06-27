Alçakların son oyunu da ifşa oldu: Terör devletinden oyuncak silahlı yalan!

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından 'El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu' iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki silahın oyuncak olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan, 'El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu' iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu paylaşımdaki fotoğrafta tüfek olduğu iddia edilen silahın, aslında oyuncak olduğu ve birçok oyuncak sitesinde satışta olduğu belirlenmiştir. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz" denildi. (DHA)